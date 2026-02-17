Whitecaps, un reto mayúsculo para el Cartaginés

El Fello Meza vuelve a vestirse de gala este miércoles para recibir al subcampeón de la MLS, el Vancouver Whitecaps por la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los brumosos tendrán que sortear el poderío de uno de los favoritos al torneo y que cuenta con figuras de mucho peso, entre ellas, Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en 2014 y de la Champions League con el Bayern Munich.

Sin duda alguna, el alemán es no solo la principal figura del Whitecaps, sino que también destaca en el top de estrellas que estarán en todo el certamen.

Müller comenzará su primera temporada completa con los canadienses que militan en la MLS, pues el año anterior participó en 13 partidos y anotó nueve tantos.

Según Transfermarkt, el valor del mercado del alemán es de 5 millones de euros, mientras que el club cuenta con un valor total de €58,18 millones; muy superior a los €5,65 millones del Cartaginés.

Pero más allá de uno de los goleadores históricos de la Copa del Mundo, Vancouver cuenta con otras figuras de peso.

En el ataque destaca el delantero estadounidense Brian White, referente goleador del equipo, pero con participación en duda por lesión; el portero japonés Yohei Takaoka, titular indiscutible en el arco; además del defensa Tristan Blackmon y el volante Sebastian Berhalter. Todos ellos estuvieron presentes en el All-Stars de la MLS 2025.

También destaca el paraguayo Andrés Cubas, de mucha experiencia y desequilibrio, y Ralph Priso, mediocampista canadiense con proyección.

Entre las nuevas incorporaciones, combinan experiencia internacional y talento emergente, destacando el internacional senegalés Cheikh Sabaly, jugadores probados de la MLS como Oliver Larraz y Aziel Jackson, además del ecuatoriano emergente Bruno Caicedo.

Basados en la temporada pasada y sus primeros partidos (recordemos que la MLS comienza este fin de semana), Whitecaps destaca con una formación de 4-2-3-1.

El técnico Jesper Sørensen está ajustando su alineación debido a bajas por lesión como Sebastian Schonlau, Sam Adekugbe, Ranko Veselinović y Ryan Gauld, este último la baja de mayor peso, pues es el creativo y capitán del equipo.