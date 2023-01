Wanchope: “Siempre es importante ganar un partido complicado y difícil”

Sobre el 2-1 y el partido en el Fello Meza, ‘Chope’ anotó que su oncena no funcionó a su gusto.

“A pesar de no jugar lo que hubiésemos deseado y lo que hemos venido practicando. A pesar de no salir satisfecho con el funcionamiento, siempre es importante ganar en un partido complicado y difícil. Iniciamos muy tibios, pero no voy a negar el trabajo de Pérez Zeledón”, concluyó el timonel.