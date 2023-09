Wanchope revela por qué Marcel Hernández es suplente en Cartaginés

Por Daniel Jiménez | 17 de septiembre de 2023, 13:41 PM

El entrenador de Cartaginés, Paulo César Wanchope, reveló por qué el goleador Marcel Hernández es suplente en su equipo.

Estas son las declaraciones más importantes del estratega blanquiazul.

Suplencia de Marcel Hernández: El tema de Marcel siempre va a ser mediático, en todos estos partidos Daly ha jugado y no me preguntan por él. Yo tenía sentado al goleador y nadie se dio cuenta, porque no es tan mediático. Daly estaba siendo efectivo y había metido tres goles. Uno como entrenador trata de ser justo y estaba siendo injusto con Daly. No es un detalle menor, en ningún momento me lo preguntaron pero es bueno manejar datos. Es más mediático Marcel, pero son decisiones que uno toma. Dichosamente entró muy bien. Son situaciones qué hay que manejar para competir.

Comparación Justin Daly vs. Marcel Hernández: Yo fui goleador y me tocó estar en la banca. Son momentos. Hoy los jugadores no van a entender nada o muchas cosas. Daly ha seguido luchando, a pesar de tener tres goles y no ser tomado en cuenta, hoy le llegó la oportunidad. Tengo el derecho como entrenador de darle esa oportunidad. Daly no ha hecho caras y ha esperado su momento. Yo entiendo lo de Marcel porque fui jugador.

Está lesionado Marcel: No, está bien, yo estoy pensando no solo en el partido de hoy sino hay partidos seguidos como el caso de Dylan Flores. Tenemos confianza y dosificar al grupo es importante para lo que viene.

Estilo de juego: Nos hemos preparado para adaptarnos a la situación. Sí tenemos un estilo determinado de un patrón de juego. Yo quisiera siempre salir jugando desde mi arquero, pero a veces no se puede por circunstancias de partido. A veces hay que saltarse las líneas y ganar el segundo balón.

Análisis del triunfo ante Sporting: Me gustó el primer tiempo porque hay que tener paciencia ante un equipo que se repliega. No es fácil manejar la ansiedad cuando la gente quiere jugar rápido y no se puede. Hay que tener sapiencia y en muchas ocasiones logramos encontrar entre líneas a jugadores importantes para abrir los espacios. Fue un partido en el que siempre llevamos la iniciativa.