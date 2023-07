Wanchope: "Queremos ser protagonistas en el torneo"

Planilla: Todavía hay tiempo para hacer transferencias y cualquier cosa puede pasar. Ojalá no haya salidas, aunque hay jugadores que pueden salir al extranjero. Estamos muy positivos para lo que viene.

Vestuario: Todos queremos ganar, para eso competimos, para ganar todo lo que estemos peleando, pero bueno... me corresponde ver el funcionamiento del equipo y verlo como un todo. Estamos dolidos, pero este jueves ya inicia el torneo, queremos ser protagonistas en este torneo.

Marco Ureña: Es una decisión técnica, así como Ureña, Jordan Smith y otros jugadores no tuvieron la oportunidad ante Saprissa, pero la van a tener porque se vienen partidos muy seguidos.

Árbitros: Hay responsabilidad de todos, de poder incentivar y crear consciencia en los jugadores, de no tirarse, de no fingir, no es solo los árbitros, somos todos para que el espectáculo sea mejor. Queremos juegos más dinámicos y queremos ser responsables de eso.