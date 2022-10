Wanchope: “Es todo un privilegio tener un llamado del campeón nacional”

Por Adrián Fallas | 26 de octubre de 2022, 13:38 PM

Paulo César Wanchope llega una vez más la Cartaginés. El técnico será el encargado de llevar las riendas del equipo, tras la salida de Geiner Segura.



No es la primera vez que los brumosos y Chope unen sus caminos.

“Vengo con la misma ilusión. Debemos competir, tenemos que competir, es todo un privilegio tener un llamado del campeón nacional”, señaló el entrenador.

El presidente blanquiazul, Leonardo Vargas, fue claro en que Wanchope siempre estuvo en la mira de la institución.

“Teníamos muy claro a quién queríamos, a él nos abocamos y no fuimos por ninguna otra opción”, aseguró el jerarca y añadió que: “Los resultados son importantes y vamos a analizar por qué se dan los resultados y porque no, los resultados son importantísimos y los resultados los vamos a revisar en cada torneo”.

Wanchope mencionó que ha visto un crecimiento desde que se dio su salida del Cartaginés en el primer paso por la Vieja Metrópoli.

“Uno de afuera ve indicios, estabilidad en la planilla, algo que no pasaba en la institución. No es obra de casualidad ganar el campeonato, esos 82 años, no es fácil, es fruto del orden”, concluyó.