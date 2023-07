Wanchope: "Aubrey David puede jugar en cualquier posición defensiva"

"Es un gran refuerzo, pues, puede jugar en cualquier posición defensiva y de cara a lo que queremos que es ser un equipo que no sea predecible y es importante tener este tipo de jugador", indicó.

El técnico aseguró que no descarta más llegadas o salidas del plantel de acá al cierre del torneo.

"Esto no se cierra acá y no sabemos, y ojalá quedarnos con este grupo y que no se den salidas de una vez pues tenemos jugadores muy talentosos que pueden irse al fútbol internacional y entender lo que es el mercado", finalizó.