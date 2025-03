¿Volverá Kevin Briceño a la titularidad en Cartaginés? Esto responde Carevic

El técnico de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó el partido de este domingo a las 11 a. m. ante la Liga en el Fello Meza.

—¿Cambia en algo que la Liga haya sido eliminada?

No me baso por ese tema que ellos quedaron eliminados, me baso en el presente, la Liga tiene jugadores extranjeros de jerarquía, nacionales también, es fútbol. No me enfoco en lo anímico de ellos. Tenemos que plantear el partido nosotros.

—¿Tiene ventaja Cartaginés por el desgaste físico de la Liga, que jugó ante Pumas?



Eso puede ser, la Liga tiene un plantel amplio donde puede venir con jugadores que no han tenido tantos minutos, eso no lo sabemos. No me enfoco ni en lo anímico ni físico, valoro la parte táctica de lo que pueden hacer ellos y en qué tenemos que hacer nosotros.

—¿Ganarle a la Liga le serviría al equipo como un salto de emotividad?



Sinceramente, yo no me baso en estadísticas, me baso en el juego más importante que es este domingo, en cómo están los equipos, va un poco con base en eso. Estos partidos son importantes por la tabla y por nuestra confianza. Lo hemos hablado en otra conferencia, lo que uno pretende es finalizar mejor las jugadas y más contundencia.

—¿Seguirá Kevin Briceño en la banca?

Creo que no hago mucho tema del caso, no me baso si hay errores puntuales o algo, me baso en una estrategia de juego y minutos de menores. Los dos lo han hecho bien, buscamos ese alto rendimiento, ahora tomaremos esta decisión para el día domingo pensando en lo que sea mejor para el equipo.

—¿Cómo se prepara el equipo para este juego si ha hecho falta gol en el plantel?



Trabajamos a nivel integral y hacemos énfasis en lo que podemos mejorar para presentarle a los jugadores tareas donde se vean involucrados en la definición. Luego está el rival y la toma de decisiones del jugador.

—¿Cómo puede explicar que Cartaginés todos los partidos que ha perdido lo ha hecho solo por un gol?



Hemos perdido los partidos no siendo inferior al rival, por eso a veces la molestia de todos nosotros de no haber sumado. A lo mejor a veces hay partidos que son parejos y otros que fuimos superiores, pero terminamos perdiendo. El equipo se ha comportado bien defensivamente, hemos cometido errores puntuales que nos han costado puntos.

—¿Por qué Cartaginés no vence a la Liga en el Fello Meza desde 2022?



Son estadísticas, no sabía, no hablamos de ese tema, me enfoco de cada partido. Nosotros sabemos que tenemos que hacer una buena estrategia, hay que trabajar bien el partido. La Liga tiene un buen plantel, buenos jugadores y hay que hacer un buen esfuerzo.