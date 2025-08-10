EN VIVO

de HS

Club Sport Cartaginés

Video: Así fue el mano a mano entre Esteban Alvarado y Marco Ureña

Esta acción pudo haber sonrojado más al Monstruo.

Foto: Saprissa
Foto: Saprissa
Por Daniel Jiménez |10 de agosto de 2025, 13:16 PM

El Saprissa cayó sonrojado 3-0 ante Cartaginés en el Fello Meza.

Esta acción entre Marco Ureña y el portero Esteban Alvarado pudo haber ampliado aún más la ventaja para los brumosos.

Esta jugada estaba para el 4-0 tras un grave error de Pablo Arboine. 

El guardameta Alvarado supo esperar y pudo evitar una derrota morada aún por un marcador más amplio.

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas