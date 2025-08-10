Club Sport Cartaginés
Video: Así fue el mano a mano entre Esteban Alvarado y Marco Ureña
Esta acción pudo haber sonrojado más al Monstruo.
El Saprissa cayó sonrojado 3-0 ante Cartaginés en el Fello Meza.
Esta acción entre Marco Ureña y el portero Esteban Alvarado pudo haber ampliado aún más la ventaja para los brumosos.
Se la comió Marco Ureña pero ¿Qué hace Arboine? pic.twitter.com/eaP2xCVcF7— TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025
Esta jugada estaba para el 4-0 tras un grave error de Pablo Arboine.
El guardameta Alvarado supo esperar y pudo evitar una derrota morada aún por un marcador más amplio.