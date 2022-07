Último título del Cartaginés: La historia Marco Madriz, el héroe del partido final

El nombre de Marco Aurelio Madriz está escrito con líneas doradas en la historia del Cartaginés.

Madriz, fue el gran héroe del último título del Cartaginés en 1941, cuando, apareció como un completo desconocido para marcar el 4-3 definitivo con que los brumosos consiguieron su tercer cetro, el 12 de enero de ese año.

Desde aquel momento, y pese a que hace 22 años don Marco falleció, su familia revive la dorada historia cada vez que los brumosos están cerca de volver a celebrar un título, como esta vez ante Alajuelense.

Al medio tiempo de aquel juego, el Herediano se imponía 3-1, pero para la complementaria apareció nada más y nada menos que el mítico José Rafael Fello Meza para marcar un doblete y equiparar las cosas.

En una tremenda jugada individual, “El Maestro” Fello Meza dribló a varios rivales para dejar servido el cuarto gol a Madriz, con quien lo unía una tremenda amistad desde jóvenes. Este definió para el festejo de toda la provincia hace ya lejanos 82 años.

Por su parte, su esposa, Alba Fuentes, asegura que vivió una noche llena de sentimiento este domingo, pues el gol de su marido fue justo al final, muy similar al que consiguió Jeikel Venegas contra los manudos y que le dio el primer triunfo a los brumosos en la Gran Final.

“Lo de ayer, que fue un gol casi que en los últimos minutos y todo no sé, pues yo le digo que eso me puso a llorar de verdad, porque así fue el último gol de cuando él jugó ese partido, que en los últimos minutos metió el golpe en la mesa”, expresó la vecina de la Suiza de Turrialba.

Después de su paso por el Cartaginés, don Marco se trasladó a Turrialba para trabajar como profesor de educación física y jugar con el equipo del cantón azucarero. Fue ahí donde conoció a su esposa.

Por su avanzado alzheimer, Marco Aurelio Madriz poco recordaba de aquel partido, pero cada vez que veía algo relacionado al fútbol, de inmediato lo asociaba al Cartaginés, su verdadero amor.

Nada de maldiciones o mitos.

Doña Alba Fuentes defiende mucho lo que cuenta su esposo y asegura que nunca se excedieron en el festejo como algunos cuentan y que de ahí ha nacido el mito de que los brumosos no ganan un título por una maldición.

“El partido fue en el Nacional, entonces cuando ganaron se vinieron en cazadora, pero él se bajó en el parque porque la mamá era muy aficionada, entonces, él se bajó y se vino a llevar la mamá a la iglesia a celebrar. Todas esas cositas que se dice, él decía, que eran mentira”.

Y es que algunos aseguran que los brumosos causaron disturbios al pie de la Negrita de los Ángeles y que incluso hasta entraron a caballo a la Basílica.

“Nadie se pasó de tragos y según mi esposo asegura que lo único que le contaron fue que algunos compañeros entraron levantando a otros en los hombros y ya ahí entonces inventaron que ingresaron caballos, pero ¡Eso son mentiras!”, indicó esta abuelita de 90 años, que recuerda con mucha lucidez los relatos de su esposo junto a una de sus hijas Ana Celina Madriz.

Cortesía

Finalmente, la entonces esposa del último héroe brumoso aprovechó para dar un mensaje a toda la afición blanquiazul.

“De tantas cosas que me contaba mi marido, él me decía que uno nunca debe celebrar antes, sino que hay que celebrar el día que se gana el campeonato. Yo anoche (domingo) estaba aplazando esa algarabía tan grande, pues bueno, tienen que esperar un momentico, porque o si no nos vamos a morir ahorita y no vamos a lograr ver lo que más falta”, concluyó.