Todas las revelaciones de Mario García tras su salida de Cartaginés

Por Daniel Jiménez | 3 de abril de 2024, 11:34 AM

¿Hubo indisciplina?, ¿cuánto afectó en el rendimiento el fuego cruzado entre Marcel Hernández y el presidente Leonardo Vargas?, ¿le llegó un jugador pasado de copas a un entrenamiento?

El extécnico de Cartaginés, Mario García, compartió una extensa entrevista con Teletica.com y durante 30 minutos conversó sobre todos los temas de su estancia en el equipo.

—¿Cómo tomó su no continuidad en el equipo, pese a que es claro que ya usted había externado que esto podría darse?



No... lo hablamos con la familia Vargas y ellos decidieron y yo les expresé que también tenía sus cosas positivas el hacer eso, porque había una cosa positiva de mi salida que era liberar a los muchachos que lo estaban haciendo bien, pero algo está atorándose ahí en la competencia que frenó el tema de los resultados.

Yo les expresé que esta liberación jamás era un tema que ellos no están capacitados ni aptos para jugar. Liberarlos por un tema mental. Yo estoy claro, ahí están los videos, estadísticas de que el jugador costarricense puede jugar una estructura y aquí lo demostraron la mayoría de los muchachos. Lo hicieron muy bien, pero eso se opaca con los resultados. Yo veía un espasmo mental con ese tema, yo consciente de ayudar a los muchachos y ayudar a los dueños, creo que con esto ellos se pueden liberar y manifestar en resultados el enorme esfuerzo que hacen dirigentes y jugadores.

—Con Cartaginés hay un detalle interesante, yo sé que usted ya no estaba en ese momento, pero ya van cuatro técnicos que pasan y no se dan los resultados como son Geiner Segura, Mauricio Wright, Paulo César Wanchope y ahora a usted: ¿Cree que no todo es técnico?



No, evidentemente el fútbol, no solo Cartaginés, es una conjunción de todos. Yo con ideas nuevas, el fútbol mundial viene a más ritmo, con juego más físico, con tareas y un orden, no lo digo yo, es la tendencia. Se ve en la propia Selección Nacional que va a esa tendencia, ese cambio no es fácil.

En lo positivo es que el Cartaginés va por ese cambio, no será fácil por el tema de los contratos, por el armado, por empujar las fuerzas básicas y llevarlas al nuevo modelo que es la tendencia del fútbol actual. No es que algún jugador quiera aferrarse a las viejas prácticas, es que eso ya cambió. El fútbol de Costa Rica está evolucionando.

—Decía don Leonardo Vargas que la relación de él con Marcel está rota, usted dijo a los medios que le hubiera servido Marcel por el juego aéreo...



Nos contrapunteamos, yo creo que yo dije que sí nos hubiera ayudado, pero era una decisión, en ese momento de respeto a la institución, lo que yo referí pudo haberse entendido que contrapunteaba al presidente y no pude ofrecerle una disculpa. Me parece que nadie está por encima de una institución tan noble como es Cartaginés. Se confundió porque la realidad el tema fue más de defensa y no tanto de táctica fija, ahí respondí mal y si no lo hice muy explícito, ahora desde esta entrevista lo manifiesto.

Lo contrapuntié con decir eso porque ningún proyecto está por encima de todos los actores. El principal es la afición y el dueño. El staff técnico y jugadores tenemos que dar pasos hacia el bienestar de los proyectos.

—Todos estos temas que vemos de Cartaginés que no son solo de entrenador, Marcel Hernández y Leonardo Vargas que dice el temas de los contratos: ¿Siente usted que hay jugadores que no están siendo muy profesionales?

Yo mejor me voy a lo positivo, esta decisión es por lo positivo. Siento que hay una base de jugadores profesionales que quieren que se adaptaron amis locuras, que aceptaron mis entrenamientos, que se convencieron, que no se vieron resultados porque siento que había algo que se venía arrastrando ahí, cuatro entrenadores conmigo, es una carga mental que está sujetando al equipo y evita que despegue.

A muchos de los jóvenes les gustó este camino, había jugadores de 15 años entrenando en el equipo, vámonos por lo positivo. Está claro que la visión de este club va a ser hacia allá, adecuar ciertas formas que el fútbol de ahora dicta. Te puedo dar nombres y ahí hay profesionales que mis respetos, siempre se los dije, mis respetos para ellos por el cambio que hicimos tan rápido.

Les guardo un gran respeto y mucho cariño. Me ayudaron en esta etapa y uno tiene que tener convencidos a todos, cuando tienes gente que no se convence por el tiempo o circunstancias, no es tan fácil, pero creo que en el grueso hubo un convencimiento porque todos estos errores puntuales nos afectaron anímicamente y no nos dejaron avanzar. El cambio ahí viene porque yo lo vi en el día a día, hay profesionales de gran calibre y hay que apoyarse en esa base.

—Hay jugadores que son como futbolistas franquicia y estamos claros que Marcel es uno de esos, ¿pero cuánto le afectó en el rendimiento entrar en ese fuego cruzado con la dirigencia?

Hay ciclos y el fútbol de hoy te va dando esos ciclos naturales, es complicado y doloroso terminar esos ciclos, vamos... yo a lo que te digo es que el fútbol va evolucionando, no te puedes quedar con decir que juegas como quieras. Es un tema que hoy hay ejemplos muy claros, desde Puntarenas FC hasta San Carlos hay equipos que dan pasos al fútbol actual. No digo de Saprissa y la Liga porque tienen equipos con jugadores modernos. El mismo Liberia está adaptándose a eso.

A mí no me extrañó ver en la Selección a Madrigal, Galo, Brenes o los laterales porque esa es la tendencia. Hoy lo bonito es que Costa Rica tiene jugadores muy interesantes.

Por ejemplo, en Cartaginés Ureña corrió muy bien, hay espíritu y se adaptó a los nuevos parámetros físicos.

—Usted que ha estado en otras experiencias: ¿Cómo era la relación entre la dirigencia y los jugadores? ¿Era normal o usted considera que era diferente?



Para tranquilidad de la afición y lo digo de verdad, si ningún interés, porque yo acabé mi relación contractual como debe ser. Fue excelentemente, de dejar trabajar, de respetar al jugador, en ese sentido la afición tiene que saber que los Vargas están haciendo, son muy conscientes de este paso que están dando y que van a dar.

Yo llegué sin refuerzos y yo no quería complicar si pedía refuerzos a la dirigencia. A la gente hay que decirles que están en buenas manos. Tienen claro el cambio que tienen que hacer, están claros que lo van a hacer, yo siendo aficionado del equipo estaría tranquilo por la cabeza porque es la más importante de los proyectos, están en las mejores manos, no te lo digo por decirlo o por quedar bien. Me trataron de primera y me da pena, yo les sugerí una salida para oxigenar a los muchachos. Van a llevar el equipo por buen rumbo.

—Siempre es más fácil separar al técnico, pero durante esta temporada muchos jugadores del Cartaginés subieron comentarios a redes sociales desmintiendo actos de indisciplina: ¿Puede dar usted fe de eso, no existían actos de indisciplina o, por el contrario, sí?

Yo tengo la costumbre de creer en el jugador y de que la propia exigencia diaria te hace volverte un profesional. Hubo los menos, sí los hubo, ya es una cuestión muy personal que ni cuenta me di, quizás alguien se dio cuenta y no me avisó, quizás fui injusto por no darme cuenta y quizás mantener a un jugador que hacía eso y dejar afuera a otro que no lo hacía, pero cuando tú permeas y convences a un jugador profesional que es su profesión, lo va a sacar adelante, que se puede crecer en este oficio.

Ya hay varios jugadores en este país que deben mantener esa mentalidad de ir por más, pues ya el distraerte... vamos, somos seres humanos, el distraerte con unas copas o con una fiesta va a ser como dijo Celso un día de estos... cuando empezó a ir a fiestas, su papá, hoy trabajador de la Liga le decía que estaba de regreso temprano y él entendió lo que era un deportista profesional, es una labor de convencimiento y no de vigilancia.

Yo creo que desde ese punto tendremos que ir migrando a ese tipo de comportamiento y llevar jugadores al Cartaginés, que ese es otro punto, de ese perfil y no del perfil que tengan que estar cuidándolos. Es otra de las partes que va a ir en mejora para el club, porque se evidencia mucho el jugador que hace eso porque el día siguiente en el entrenamiento no hay concesión y se evidencia, queda desfasado, dice que está cansado, dice que yo estoy loco y que es mucho y que la carga y que la sobrecarga. Cuando tú tienes a Marco Ureña, a Vargas, te hablo jugadores con mucho recorrido entrenando y soportando, asimilando entrenamiento de alta intensidad, como jugadores jóvenes y hay que irnos sobre estos jugadores y medir el efecto del trabajo.

Son situaciones encontradas, no hay resultado, pero sí avance en este tipo de jugadores que se necesitan juntar con otros de esas características.

—¿Le pasó que tenía jugadores que se quedaban desfasados y le decían que usted hacía entrenamientos muy fuertes, pero más bien era por eso que el día anterior se trasnochó o se fueron de copas?



No, la realidad es que todos entrenaban, es que te digo... es una situación rara, yo lo atribuyo a un tema anímico y mental que viene aquejando a este equipo. A un tema, te lo juro que hoy lo sigue tratando de descifrar, pero fueron circunstancias que se veían en los partidos. Ahorita uno revisa los partidos, 70% de posesión, en algunos como Saprissa no hubo posición, pero perdimos por un autogol.

Eso se necesita y lo están teniendo varios equipos de esta liga y ahí nos quedamos atrás, sin resultados esto no funciona. El club va bien encaminado porque la cabeza está muy clara.

—Cuando los resultados no se dan, tienen la posición de la pelota, pero muchos comienzan a decir será que hay indisciplina, pero usted dice que en ningún momento algún jugador le llegó con algunas copas de más ni ningún tema de esos...



Que se notara no, que fuera evidente no, que hubo casos, pues sí, pero fueron aislados, no era un tema de varios casos y alarmantes, eran casos muy aislados, tan aislado que no se notaba. No fue un tema que incidiera de ninguna alguna manera.

Quizás yo me aceleré en las formas, yo lo hablaba con ellos, le jugamos de tú a tú a la Liga y le ganamos, y luego que dicen... ahora vamos a jugar libres como el viento. Luego le competimos a Saprissa de igual a igual, pero mentalmente se fue ensuciando con las circunstancias que hay que limpiar en el equipo.

Se vuelve algo que ya no se sabe ni por dónde. La parte futbolística estaba bien, la parte mental es donde necesita el equipo un refuerzo, unirme más como grupo, entender que hay roles y a veces te toca estar adentro y afuera y apoyar al compañero y entender que en el fútbol juegan 11 y los otros van a la banca.

—¿Se topó con eso: que algun jugador le dijera profesor por qué juega este, por qué no juega otro o por qué no juego yo?



No, en ese sentido yo estoy abierto al diálogo. El día a día daba para eligir correctamente. A veces uno se va a equivocar y lo hablaba con ellos, el tema es que vamos, con todo respeto, pero no puedes salir faltando 10 minutos y hablar contra tu equipo, eso adonde se ve, por favor, ese es un tema que uno se da cuenta hasta después, pero eso no es correcto, esas son las cosas que te pegan en el tema anímico, eso no se hace, de donde yo vengo eso no se hace, eso ni pensarlo. Si piensas que tu compañero en 10 minutos no va a ponder aportar estamos pensando muy individualista y el fútbol es un deporte colectivo y hay que comportarse.