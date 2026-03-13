Técnico del Cartaginés quiere un Fello Meza “más azul” ante Saprissa

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, hizo un llamado a la afición brumosa de cara al partido de este domingo ante Saprissa en el Fello Meza.

El guatemalteco pidió ver un estadio metido de lleno en la causa del equipo Cartaginés y apoyando al máximo para seguir en la lucha por el primer lugar del Clausura 2026.

“Me encantaría ver a un estadio más azul, sobre todo en esta clase de partidos. Yo creo que el equipo se lo merece, está haciendo bien las cosas, está peleando los primeros lugares”, destacó.

Luego indicó que a su criterio, hay clubes en Costa Rica que merecen mayor identidad por parte de la provincia o el cantón que representan.

“Tenemos que tener un poquito de mayor identidad, que es algo que siempre, no sé, es raro, ya son pocos los países que se mantiene la postura que en Costa Rica se mantiene. Uno va a México a pesar de que América o Chivas por ahí son los equipos más importantes y va a jugar a Pachuca, el estadio está teñido de azul. Si vas a jugar a Tigres el estadio está amarillo y si vas a jugar contra Monterrey está azul y blanco”.

Incluso, Villatoro puso como ejemplo a su país Guatemala.

“En Guatemala ya no pasa eso. No vas a ir a Xelajú a ver gente de Comunicaciones o Municipal o a Cobán ver gente de blanco. Es una postura de falta de identidad “de dónde soy” que siento que todavía en Costa Rica pesa. Creo que los equipos de cada provincia, de cada lugar pues necesitan el apoyo y la identidad de su gente para sobrevivir, más un equipo histórico como es Cartago. No me cabe en la cabeza que alguien nacido en Cartago le vaya a otro equipo que no sea al lugar donde nació”, destacó.

Cartaginés recibirá a Saprissa a las 11 a. m. en el estadio Fello Meza por la jornada 12 en un juego vital por el liderato.



