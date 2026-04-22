Técnico de Cartaginés: “Tenemos un grupo muy resiliente”

Amarini Villatoro sabe que el boleto a semifinales está a un paso. Tras ganarle a San Carlos esta noche, tiene la posibilidad de meterse en la siguiente fase el fin de semana ante Guadalupe.

El técnico blanquiazul dejó las siguientes frases tras el cotejo de este martes:

Partido próximo

“Sabemos que el domingo tenemos un partido muy bravo, independientemente de en qué posición llegue el rival”.

Rendimiento del equipo

“El equipo juega bien, pero tenemos desconcentraciones que nos complican”.

Mentalidad

“Tenemos un grupo muy resiliente”.

Contexto del torneo

“Ha sido un torneo con muchas lesiones y muchas situaciones que hemos vivido; nos las hemos ingeniado para ir sacando partido a partido, a pesar de no tener un plantel muy grande”.

Ricardo Márquez

“Ricardo (Márquez) sabe que tiene nuestra confianza en las buenas y en las malas. Siempre tiene oportunidad de jugar con nosotros”.