Técnico de Cartaginés se desahogó: dice estar indignado con el arbitraje

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, se mostró enfado con el accionar del árbitro Steven Madrigal en la derrota 1-0 ante el Municipal Liberia.

Antes de hablar del arbitraje, Villatoro fue enfático en que "claramente no es culpa del árbitro que nosotros no tengamos efectividad".

Posteriormente, se desahogo por completo de lo que está viviendo el cuadro brumoso en cuanto a los réferis.

"Es difícil hablar del arbitraje ya como que nos tienen puesto el dedo ya, ya es demasiado. Es muy difícil, es complicado", dijo el estratega, quien denunció que a Cristopher Núñez le sacaron amarilla en la trifulca al finalizar el juego y se perderá el próximo partido.



"Yo siempre trato de consultar con gente del arbitraje y fuera del país no entienden cómo teniendo una herramienta tan preciada, tan avanzada, que a nivel centroamericano hasta ahora en Honduras se puso el VAR y no es el VAR completo, es de distinta manera, pero no entiende la gente de afuera cómo teniendo una herramienta tan preciada se equivoquen tanto", destacó.

También, algo que molestó al timonel fue que tras la revisión de los audios y videos del VAR del pasado juego contra Herediano (1-2), la Comisión de Arbitraje dijera que las decisiones fueron correctas en ese partido, cuando a criterio de Villatoro no fueron así.

"Y después salen y respaldan las decisiones y somos seres humanos, el árbitro es un ser humano y se equivoca. Lo que pasa, queremos hacer parecer a la prensa, al aficionado, a los clubes, que los árbitros no cometen errores. Solo en esta parte del mundo no cometen errores. No, son seres humanos y puede pasar, pero si estamos como club indignados", añadió.

Por último, en cuanto a este tema, Villatoro expresó que "pareciera que se está manejando algo fuera de. Hacen pensar mal y todo el mundo de afuera lo está viendo, todo el mundo lo está viendo".



"Lo que me pone muy triste, es que después todavía quieran argumentar las cosas que todo el mundo está viendo y la gente de fútbol está viendo. Los analistas, los exárbitros, todo. Yo creo que eso está muy mal", concluyó.



