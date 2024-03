Técnico de Cartaginés renuncia en plena conferencia de prensa

Estas fueron las declaraciones más destacadas de García en la rueda de prensa en la que informó su salida.



Anunció su salida: Estoy en el lugar equivocado y creo que yo soy la falla, estoy pensando seriamente en desinflar esto con mi salida porque no es justo, no son justos los resultados, pero merecidos, celebran todos a costa nuestra. Ya esto no puede seguir, yo sé que vamos bien, el equipo está fuerte, pero pasa esto con la afición, yo veo el esfuerzo y veo lo que hacen los jugadores, pero esto no es de merecer, yo creo que lo mejor es esto... así nos vamos a hacer daño, la salud mental es más importante que un resultado y un torneo. Acá todo es puro resultado y no lo estamos teniendo.



Confirma su renuncia: Sí, cuántas derrotas más, esto ya hace daño, yo no quiero hacerles daño a los muchachos, estoy agradecido con ellos, hay buena experiencia. Dejo cosas positivas, el equipo está como un avión, corren y meten sin problema, están para competir. Alguien tiene que pagar por esto, hay gente muy cómoda en el club, pero yo no.



¿Es irrevocable su renuncia?: Algo hay que hacer, no podemos permitir que los jugadores sean culpables, yo sé que confían en mí, pero quizás no es el momento. Yo ya lo dije desde que perdimos el primer partido, yo no vengo aquí por dinero, yo vengo a mejorar el fútbol. Yo no tengo cara, a mí me molesta. Para qué nos espantamos, aquí el cambio soy yo. Por salud mental hay que poner un corte y listo, no merecemos esto para la entrega que se ve.