Técnico de Cartaginés: "Lo importante es que dependemos de nosotros"

Pese a la derrota 0-1 frente a Herediano, el técnico del Cartaginés, Geiner Segura, destaca que su equipo aún depende de sí mismo para lograr su boleto a la fase final.



Cuando restan tres jornadas de la fase regular, los brumosos aparecen en la quinta posición con 28 puntos, los mismos que Saprissa que es cuarto.

“Es un cierre de todo o nada y lo importante es que dependemos de nosotros, quedan tres fechas importantes, vamos a tratar de evaluar partido a partido”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

​El conjunto blanquiazul cerrará de visita ante Pérez Zeledón y Santos, mientras que jugará en casa ante Jicaral.

“Visualizo enfrentamientos como este (contra Herediano) si es que logramos meternos entre los cuatro”, indicó Segura.

Añade que el equipo florense se encontró el gol para dejarse los tres puntos en un duelo muy parejo, donde justificó las variantes de Allen Guevara y Luis Ronaldo Araya por cansancio.

Además, alabó las condiciones del zaguero Daniel Chacón, un futbolista íntegro tal y como lo describe.

“Chacón predica con la excelencia. Si le dices que recoja una botella, no solo la recoge, sino que además limpia. Tiene principios en su profesión muy altos y me alegra mucho por él. En el Cartaginés hemos cambiado muchos hábitos y eso no solo beneficia al club, sino al fútbol en general”, concluyó.