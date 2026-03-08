Técnico de Cartaginés le hace una petición al VAR

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, le hizo un pedido al VAR luego del triunfo 3-2 ante Puntarenas FC en el Fello Meza.

Villatoro explicó que en los últimos juegos siente que les revisan exhaustivamente las jugadas en contra de ellos, pero no percibe que se haga lo mismo con los brumosos.

Estas fueron las declaraciones de Villatoro:

Análisis: Resurgimos, enfrentamos a un rival que ha sido complicado para todos, con un trabajo que trae el profesor Alpízar de hace dos años. Sabíamos que iba a ser fácil, supimos descifrar la lectura de juego e hicimos daño en momentos precisos.

Arbitraje de Pablo Camacho: Mi criterio es que Pablo es un buen árbitro, por algo es gafete FIFA. El partido fue muy friccionado, no es contra Pablo, porque él es llamado por el VAR y tiene que asistir, para eso es la herramienta, para apoyarse. Mi llamado sería contra el VAR porque ya han venido en dos o tres partidos donde sentimos ﻿que todas las jugadas de los rivales son revisadas y hay jugadas que para mí deben ser revisadas del lado de nosotros. Sucedió en el partido de nosotros contra Liberia, hoy me queda la duda en la jugada de Mora donde baja la pelota. El VAR también se ponga un poquito al lado de nosotros, que sea justo y que revisen las jugadas que siento que son para nosotros. Al final sí siento que en esos temas por ahí un par de jugadores de ellos pudieron irse amonestados, pero es parte del fútbol.

Seguidilla de partidos: Me preocupa una situación y no solo a mí sino a todos los entrenadores, los jugadores con esta seguidilla de partidos parecen pines de boliche, hay más de 30 jugadores lesionados.

Táctica fija: Tenemos que mejorar en la pelota muerte porque el partido se nos puede ir como casi nos pasa hoy contra Puntarenas. Hay que mejorar en ese aspecto. El grupo viene muy agotado.