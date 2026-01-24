Técnico de Cartaginés: "Espero que sea un buen espectáculo para la gente que pueda asistir"

El técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, espera un juego intenso este domingo a las 6 p. m. ante Saprissa en La Cueva.

El departamento de prensa brumoso suministró un video con reacciones de Villatoro del compromiso de este fin de semana.

"Un juego muy intenso, un juego que creo que va a ser un buen espectáculo. Los equipos que juegan bien, un rival que su cancha es muy fuerte. Y nosotros que creo que la propuesta está siendo muy buena. Estamos con mucha confianza y creo que vamos con la misma este partido para tratar de hacer un buen juego. Y espero que así sea un buen espectáculo para la gente que pueda asistir", comentó Villatoro.

Pese al buen inicio de torneo con tres triunfos en tres partidos, el estratega dice que en el grupo hay mesura y están "tranquilos".

"Tranquilos, yo creo que el grupo lo sabe. Siempre manejamos la frase que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Tenemos un buen inicio, pero hay que reflejarlo partido a partido. Nosotros vamos partido a partido y hoy tenemos una prueba difícil por delante. Creo que van a exigir nuestra capacidad al máximo y tenemos que estar preparados para ello", añadió.

Por último, el mensaje del timonel brumoso es clave: "mejorar y mantener".

"Mantener esa intensidad, esa dinámica, ese equipo muy compacto. Y mejorar, creo yo, que tal vez en el aspecto de definición, en la toma de decisiones en el último cuarto. Son situaciones que se pueden mejorar", concluyó.