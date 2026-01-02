Tarde movida en Cartaginés: Esta es la tercera salida anunciada en tres horas

El Cartaginés ha movido la tarde de este viernes al anunciar tres salidas en menos de tres horas.

La primera fue la del atacante Marco Ureña, la segunda la del defensor mexicano Everardo Rubio y ahora la de William Quirós.

Los brumosos le agradecieron a ambos jugadores por su compromiso, entrega y pasión.

Rubio fue un jugador importante en el engranaje del técnico Andrés Carevic.

Los brumosos aún no han hecho oficial la salida del técnico Andrés Carevic ni tampoco la contratación de Amarini Villatoro, pese a que ya el timonel se encuentra en el país.