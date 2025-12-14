EN VIVO
Clock

de HS

Deportivo Saprissa

Siga aquí: Saprissa y Cartaginés se enfrentan por un boleto a la final

De este duelo saldrá el rival de la Liga en la final.

Cartaginés vs. Saprissa. Foto: Fernando Araya
Cartaginés vs. Saprissa. Foto: Fernando Araya
Por Daniel Jiménez 14 de diciembre de 2025, 13:03 PM

Saprissa y Cartaginés definirán al rival de Alajuelense en la final este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

La serie marcha 1-2 en el marcador global tras lo ocurrido el jueves anterior en el estadio Fello Meza.

Un autogol de Everardo Rubio y un tanto de Kendall Waston le permitieron a los morados llegar con ventaja. 

Por su parte, el atacante brumoso Marco Ureña concretó el descuento.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas