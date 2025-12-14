Deportivo Saprissa
Siga aquí: Saprissa y Cartaginés se enfrentan por un boleto a la final
De este duelo saldrá el rival de la Liga en la final.
Saprissa y Cartaginés definirán al rival de Alajuelense en la final este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.
La serie marcha 1-2 en el marcador global tras lo ocurrido el jueves anterior en el estadio Fello Meza.
Un autogol de Everardo Rubio y un tanto de Kendall Waston le permitieron a los morados llegar con ventaja.
Por su parte, el atacante brumoso Marco Ureña concretó el descuento.
