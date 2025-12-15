¿Seguirá Andrés Carevic en Cartaginés? Esto respondió el técnico

El entrenador de Cartaginés, Andrés Carevic, analizó su futuro en el club, luego de quedar en el camino en el torneo en semifinales.

Los brumosos cayeron 4-2 frente al Saprissa en semifinales.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Carevic:

Análisis: Lo que quiero es agradecer a los jugadores, staff, por el gran esfuerzo de este semestre, se esforzaron al máximo, dieron todo. Queríamos ganar y pasar a la final, para a institución se han conseguido cosas importantes. Nuevamente, la jerarquía nos ganó. Saprissa haciendo bloque y nosotros proponiendo. Nos duele quedar afuera, pero hicimos un gran esfuerzo.

Renovación: Tengo contrato seis meses y mañana tengo una charla con los jugadores para ver lo que sigue y dialogar todo el tema.

Mejorar el equipo: Eso creo que no hemos tocado ese tema, seguramente mañana tenemos que sentarnos a hablar. Se valorará y vamos a ver cómo sigue el tema a lo que viene.

Cumplió el equipo: Nosotros tenemos esa mentalidad de querer ganar siempre, en el análisis del semestre nunca pusimos como excusa los lesionados, nunca nos quejamos, se plantearon objetivos de todos los objetivos se cumplieron dos, clasificar a Conchampions y clasificar a semifinales, nos faltaron dos, que eran la final de Copa Centroamericana y la final de campeonato nacional. No estamos conformes, siempre queremos más, pero hay que aceptar la realidad y cómo se dan las cosas.