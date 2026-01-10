¿Se desarmó el Cartaginés? El técnico Amarini Villatoro refuta eso

Se marcharon Marco Ureña, Mauro Quiroga, Jesús Batis y Everardo Rubio… La mayoría de ellos, de peso en el plantel del Cartaginés, que se metió a semifinales.

Mientras que en el apartado de llegadas únicamente suman al argentino Enzo Fernández, proveniente del fútbol peruano.

De ahí que el aficionado brumoso tenga una sensación de que el equipo quedó desarmado.

Pero para el nuevo técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, el plantel es bastante competitivo y tiene la calidad suficiente para competir por el título.

“Es un plantel que ya tiene calidad, que tiene buenos jugadores y bueno lo del planteamiento yo creo que soy de los técnicos que le gusta ir partido a partido, ahora estoy enfocado en Guadalupe que es el primer rival de local, el campeonato es muy rápido, tenemos Copa, Concachampions también que eso hace una seguidilla de partidos importantes y lo importante va a ser ir al partido a partido, yo creo que en su momento el planteamiento dependerá de los jugadores que contemos, el momento que contemos”, expresó Villatoro.

El técnico guatemalteco aseguró que no puede llegar a imponer su idea de la noche a la mañana, pues reconoce que Andrés Carevic realizó un gran trabajo y que de ahí se basará como pilar en el equipo.

“Yo soy un entrenador que se ajusta más a lo que tiene, que en sí tratar de imponer a la fuerza algo que no va con el estilo de jugadores que tengo, entonces más llegando en estos momentos yo creo que hay un trabajo base que hizo el profesor Carevic anteriormente y también lo que trataremos es mantener esa línea, no salirnos de esa e ir poco a poco aportando nuestro granito de arena y nuestros, lo que nosotros creemos en el fútbol, nuestros principios, nuestro modelo de juego de a poco, ir de a poquito porque el campeonato empieza rápido y creo que los cambios abruptos serían poco inteligentes”, destacó.

El estratega no descartó que lleguen más fichajes y muy probable sean foráneos.

“Me he dado cuenta de algo, cuando en un equipo los extranjeros andan bien, por lo regular el equipo anda bien, cuando los extranjeros dan esa nota alta el equipo anda bien, entonces hicimos un análisis de lo que necesitábamos, de lo que podíamos prescindir también para darle paso a eso que necesitábamos de las prioridades e hicimos unos cambios y ajustes en el plantel”, destacó.

Los brumosos debutarán este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza ante Guadalupe FC.



