Saprissa busca confirmar su mejoría ante un Cartaginés que piensa en dos torneos

Este domingo, el Deportivo Saprissa recibe al Cartaginés en Tibás. El partido enfrenta a un equipo en franca mejoría contra otro que divide fuerzas entre campeonato nacional y Copa Centroamericana.

Mientras los morados suman tres partidos consecutivos sin derrota, lo que los mantiene en la parte alta de la tabla, los brumosos necesitan puntos para seguir en zona de clasificación, aunque tienen la mente puesta en el duelo del próximo jueves ante el Olimpia.

Los blanquiazules vienen de caer 1-2 contra los hondureños, complicando sus aspiraciones de llegar a semifinales.

Por su parte, el equipo de Vladimir Quesada vive un presente más tranquilo: venció a Pérez Zeledón al inicio de la semana, empató con Herediano y derrotó a Guadalupe en su reciente racha positiva.

Saprissa vs. Cartaginés

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá

Fecha: Domingo 28 de setiembre de 2025

Hora: 4 p. m.

Datos

Vladimir Quesada está invicto ante Andrés Carevic en Tibás: en cuatro partidos suma tres victorias y un empate.

Cartaginés no le gana ambos juegos de una temporada regular al Saprissa desde el Clausura 2022.

Uniformes

Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias moradas con bordes y logos dorados. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias naranjas.

Cartaginés: Camiseta blanca, pantaloneta azul y medias blancas. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias amarillas.