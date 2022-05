Ronaldo Araya renueva con Cartaginés hasta 2024

Por Daniel Jiménez | 31 de mayo de 2022, 13:17 PM

El mediocampista Ronaldo Araya extendió su contrato con Cartaginés hasta 2024.

Aunque el futbolista no ocultó que hubo interés por otros equipos, reveló que la propuesta brumosa fue mejor desde el plano económico y futbolístico.

"Estoy muy feliz por llegar a un acuerdo con el club que me vio nacer en Primera. Le agradezco a la dirigencia que hice esto posible", comentó el futbolista.

El volante afirmó que los valores que le inculcaron en su casa debían prevalecer en la decisión de continuar en el equipo blanquiazul.

"A pesar de que hubo varias opciones, mi familia me enseñó hacer agradecido con quienes me han dado la mano. Yo decidí quedarme en el grupo porque soy de acá, de la casa, y porque también siempre se me ha tratado bien. No era leal darle la espalda en este momento", añadió.

Incluso, Ronaldo reveló que en caso de salirle una oferta en el exterior podría tomarla sin ningún problema.

"Si me sale algo en el extranjero, hay oportunidad de que me vaya, es una de las decisiones por las que me quedé acá, sí tuve conversaciones, pero esta fue la mejor oferta económica y futbolística", concluyó.