Ronaldo Araya cuenta su verdad y por qué salió de Cartaginés para fichar con Herediano

Por Daniel Jiménez | 24 de mayo de 2023, 12:55 PM

El exjugador de Cartaginés, Luis Ronaldo Araya, conversó en exclusiva con Teletica.com y contó su verdad sobre el cambio de equipo al fichar con Herediano.

Casi que de manera sorpresiva este martes, Cartaginés publicó un arte en sus redes sociales dándole las gracias al jugador y minutos después fue anunciado como fichaje rojiamarillo.

—¿Qué pasó para que se diera ese cambio de equipo casi sorpresivo entre Cartaginés y Herediano?

Yo tenía el deseo de salir, tenía ganas de salir del club, no por razones que se han hablado por ahí. Primero tenía una mejor oferta y ya había tomado la decisión de que si salía algo bueno para mí y para Cartaginés, lo iba a tomar.

—¿Tenía aún contrato con el Cartaginés?

Me quedaba un año con Cartaginés, aún me quedaba contrato, pero yo no quería salir mal del equipo, yo siempre he estado agradecido con Cartaginés, traté de hablar con don Leonardo y su hijo Leonardo Vargas Masís sobre si había posibilidad de salir, se me dio la oferta y se concretó bien, ninguna de las dos partes estamos mal, me voy tranquilo y agradecido.

—¿Cómo le gustaría ser recordado en el equipo? ¿Tiene algún peso el histórico título que logró?

Es muy circunstancial, he recibido insultos de la gente y también hay personas que me han agradecido por el tiempo que estuve en el equipo, tampoco me voy a echar a morir por lo que dice la gente. Me preocupo por darle alimento a mi hijo y a mi esposa. Sobre si me fui como un ídolo, eso también me tiene sin cuidado, logré una hazaña que hace 82 años no se lograba, me puse muy contento porque quedé en la historia del club.

—¿Esos insultos que dice haber recibido son a raíz del fichaje con Herediano?

Sí, igualmente yo estando en Cartaginés, la afición conmigo, eso sí, no toda, pero una parte... siempre desde la cancha escuchaba que la tenían contra mí. Como yo digo, no es toda la afición, pero sí una parte. Hay un sector que me apoyaba de verdad y estoy agradecido y hay otras personas que me hicieron pasar un mal momento con mi familia, con mi esposa, me gritaban e insultaban. Lo que diga la gente externa me tiene sin cuidado, yo lo di todo y ya quería y nadie me iba a quitar esta oportunidad.

—¿Cómo fue el acercamiento con Herediano?

Estoy agradecido con el Herediano y la afición, varias personas me han escrito dándome apoyo, Herediano es un club grande que siempre pelea finales, ahora voy a ir a dar el máximo, voy a tratar de ganarme un puesto.

—¿Qué tanto conoce a Jeaustin Campos?

De hecho, fue el primer entrenador que me subió a Primera División, me dio la oportunidad de entrenar en el primer equipo, luego se fue a Bolivia y quedé en el primer equipo.

—¿Cuál Número va a usar en Herediano?

Por el momento no he hablado ese tema, no sé cuál número vamos a usar y vamos ver cuáles están disponibles y luego ver cuál me agradó.

—¿Cómo lo tomó su familia?

Estoy muy contento, están muy felices de unirnos al Herediano, mi papá siempre ha sido herediano y crecí viendo partidos del club, no es algo nuevo. Estamos todos muy contentos.