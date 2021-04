Róger Rojas recibió tres partidos de suspensión por la roja ante Saprissa

El hondureño Róger Rojas del Cartaginés fue uno de los futbolistas más sancionados tras la fecha 16 del Torneo de Clausura 2021.

Tras una polémica expulsión el domingo anterior, Rojas recibió tres partidos de amonestación y 125 mil colones de multa por golpear al defensor argentino Esteban Espíndola.

“Róger Rojas recibió tres partidos de suspensión y una multa de 125 mil colones por golpear con uso de fuerza excesiva a un adversario, configurándose además la agravante de no estar en disputa el balón (artículo 37, inciso 3 del Reglamento)”, menciona el comunicado del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

La acción fue duramente criticada por los brumosos el domingo anterior, pues a su criterio más bien fue el catracho el que sufrió la falta y debía sancionarse penal.

“El línea falló. Tiene una vista de águila, no ve el penal, pero no sé ni que vio. Que ahora no me digan que nadie vio el penal, porque lo vio todo Costa Rica. Son cosas que a veces uno no entiende”, comentó el técnico Hernán Medford al final del partido.

Incluso los brumosos ya analizan presentar una apelación una vez conocida la sanción a Rojas.

Además, Cartaginés recibió una multa de 450 mil colones ya que, por segunda ocasión en la temporada, oficiales del club ofendieron a los árbitros del encuentro, según el artículo 43.

Herediano deberá cancelar una multa de 200 mil colones de conformidad con el artículo 41 del Reglamento Disciplinario, ya que cinco personas o más fueron sancionadas por el cuarteto arbitral, esto por sexta ocasión en la temporada.

Además, los florenses deberán pagar un millón 500 mil colones debido a que celebraron una anotación con abrazos por quinta ocasión.