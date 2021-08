Roger Rojas asegura que poco a poco se acerca a su mejor nivel

El arranque del Torneo de Apertura 2021 parece traer a un renovado Roger Rojas.

El hondureño anotó un doblete en la goleada 5-1 ante San Carlos y llegó así a los tres tantos en el campeonato y se mete entre los mejores goleadores del certamen tras cuatro fechas disputadas.

“Muy contento con los tres puntos y obviamente por las anotaciones que sirven para agarrar más confianza y para que el equipo luche por estar en los primeros lugares”, mencionó el catracho a FUTV al final del partido.

Para Rojas, resaltó el trabajo de la pretemporada como “muy importante” para pulir la puntería, pues los brumosos suman ocho goles en dos partidos consecutivos.

“En la pretemporada se trabajó la contundencia y en estas siete semanas y media afinamos la definición y bueno muy alegre porque hoy se nos dio”, añadió.

Finalmente, “RoRo” aseguró que poco a poco se está acercando a su mejor nivel, aquel con el que fue goleador con Alajuelense hace algunos años.

“Vamos partido a partido, pero me voy sintiendo muy bien y mis compañeros me dan la confianza, así como el cuerpo técnico y la directiva, entonces me estoy sintiendo bien para hacer mejor las cosas”, sentenció.

Cartaginés ahora enfrentará el fin de semana a Sporting FC en el Ernesto Rohrmoser.