¿Quién es Elian Lanfranchi? Así es el joven argentino del Cartaginés, hijo de un exmorado y del que piden nacionalizar

Son apenas 16 años, 10 meses y 21 días que se camuflan entre sus 1.93 metros de estatura.

Es de nacionalidad argentina, pero lleva prácticamente toda su vida acá en Costa Rica.

Así es, Elian Lanfranchi, el joven delantero de figura con el Cartaginés y que este martes dio el vital triunfo a los brumosos que los tiene a un pie de la clasificación.

Con su gol, Lanfranchi se convirtió en el atacante extranjero más joven en anotar un gol por campeonato nacional.

Pese a la nacionalidad argentina, este nacido en La Plata, lleva ya más de 10 años viviendo en Cartago, según relató el propio técnico Amarini Villatoro.

Tras ser descartado por el Saprissa, el joven encontró en Cartaginés su casa y un nivel óptimo que lo han hecho destacar en las divisiones menores del club desde hace dos años y medio.

Ahí fue impulsado por Greivin Mora, quien es uno de los encargados de las divisiones menores del equipo y que lo recomendó al técnico guatemalteco.

Villatoro lo hizo debutar por fin el pasado 10 de abril en la caída 1-2 ante Herediano, donde protagonizó una polémica jugada que se reclamó como penal.

No fue hasta este martes que el futbolista logró besar las redes en el momento justo para los brumosos, lo que generó el halago del estratega guatemalteco.

“Es un muchacho que viene formándose en el club, que se le abrió ese espacio por la salida de Enzo (Fernández) y que tiene 16 años, que ha estado más de 10 años en el país, o sea, que la Federación debería nacionalizarlo ya por el biotipo de jugador que tiene; no hay muchos. Si estuviera en mi país, yo ya lo hubiera nacionalizado porque no hay mucho nueve de esa característica”, mencionó Villatoro.

Incluso, el guatemalteco aseveró que tomó la decisión de incluirlo tras hablarlo, pues “estaba la duda y fue una charla que tuvimos con los capitanes y yo dije: ‘Muchacho, ¿me la voy a jugar así o la jugamos así?' ¿Me respaldan? Y el grupo respaldó bien al muchacho y eso me gustó, la actitud del grupo, la confianza que le brindó”, expresó.

El estratega espera que el joven talento argentino sea un punto alto en unas eventuales semifinales del certamen y en las que los blanquiazules están cerca de amarrar su boleto.

“De a poco va a seguir teniendo minutos porque lo está haciendo bien, sabiendo que vienen partidos importantes y también no me gusta tanto recargar la presión sobre los muchachos, sino protegerlos y acuerparlos, entonces vamos a ir viendo”, concluyó.

Si su apellido le suena conocido, es porque es hijo de Roberto Lanfranchi, quien militó con el Deportivo Saprissa en el 2002, y apenas sumó 11 partidos.



