¿Qué dice Agustín Lleida sobre dejar sin luz a Cartaginés en la final?

Luego de varios días sin una versión al respecto, Alajuelense se refirió a todo lo que aconteció en la gran final ante Cartaginés: temas como dejar sin luz al camerino brumoso, abrir los aspersores mientras los porteros hacían su calentamiento en el Morera Soto y apagar una torre de iluminación mientras el conjunto blanquiazul festejaba su histórico título.

Teletica.com le consultó a Lleida si estos hechos obedecieron a una orden directa de alguien en la institución manuda.

"Puedo decir que son temas administrativos que me enteré después por la prensa. No estoy de acuerdo, en fútbol de primer nivel no pueden pasar estas cosas, creo que esas cosas no ayudan al fútbol", respondió.