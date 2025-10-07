Presidente de Cartaginés: "Alajuelense no cumplió con lo pactado"

El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, brindó su posición oficial sobre la reprogramación del juego ante Alajuelense y ahora se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Vargas afirmó que "al respecto solamente le puedo decir que Alajuelense no cumplió con lo pactado y presentaron la solicitud de suspensión del partido, nosotros creímos en la palabra de sus dirigentes, nos queda de experiencia para el futuro".

El jerarca brumoso enfatizó que "lo que ellos nos solicitaron nosotros sí les cumplimos. Igualmente, nosotros tenemos un equipo diezmado y queríamos jugar por lo apretado que se avecina el resto de la temporada, pero queda aceptar y seguir adelante".

Una vez más, el partido entre Alajuelense y Cartaginés fue reprogramado por la Unafut.



Los manudos solicitaron en dos ocasiones diferentes el cambio de fecha. Esta vez argumentaron que seis futbolistas están convocados con la Selección Nacional y con la Sub-17.



“El Comité de Competición analizó el caso en sesión ordinaria celebrada este martes y acordó que el encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto”, explicó la Unafut.



Este martes, desde Alajuelense manifestaron su petición se apegaba a reglamento.

"Estamos apegándonos al reglamento y tomando en cuenta la limitante que esto provoca. Este es un partido que se ha venido complicando, todo inició con una mala programación al momento en que estaba por los plazos que pide la Concacaf para los partidos, ese fue el génesis", aseguró León Weinstok, dirigente de la Liga, en Teletica Deportes Radio.

Y agregó: "Luego nosotros manifestamos en Unafut que podía quedar para este día, nada más viendo la cantidad de seleccionados que podríamos tener".