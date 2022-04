Presidente de Cartaginés afirma que armaron “equipo para pelear el primer lugar”

En este momento Cartaginés es tercero en el Clausura. Cinco puntos lo separa del líder Alajuelense. Para su presidente, Leonardo Vargas, su equipo debería estar luchando por el liderato.



“No podemos ser conformistas, ya nos estamos alejando del primer lugar. No creo que me engañe cuando digo que Cartago es un equipo para pelear el primer lugar. Deberíamos haber sido sólidos, tener esos tres, cuatro o seis puntos más”, aseguró Vargas.

El dirigente asegura que ha tratado el tema con el entrenador Geiner Segura y con los jugadores del plantel.

“Con lo que hablé el domingo pasado con él fue suficiente para ver cosas diferentes. Yo hablo con él y con los muchachos, estamos bien, no entiendo por qué Cartago no ha sido sólido, deberíamos tener 6 puntos más, los hemos botado nosotros. Si hubiéramos definido acá contra Jicaral, San Carlos, las cosas serían diferentes. Tengo que luchar contra eso porque es lo que a Cartago no le ha permitido avanzar”, explicó.

Para el presidente hay problemas a lo interno de la institución, que no permiten al equipo alcanzar el nivel deseado por la feligresía blanquiazul.

si las cosas comienzan a cambiar hoy. Un partido malo nos saca del campeonato”

“Hay cosas que no acepto, el parón nos afecta a todos. No hemos logrado llegarle al planteamiento que nos favorezca. Hay cosas en el Cartaginés que debemos de cambiar, o ser más sólidos, entrar a la cancha más convencido del equipo que tiene. Hay partidos en que el equipo se muestra temeroso y eso no me gusta. El problema que tenemos es interno y lo tenemos que solucionar”, comentó.

Vargas también trató el tema de los parones para darle tiempo a Luis Fernando Suárez de trabajar con La Sele. Indicó que no “cree” en darle estos espacios a la Tricolor, pero que ha votado a favor de ellos.

“Cartaginés debería tener más jugadores en la Selección, pero ustedes como se maneja eso en el fútbol de Costa Rica. Trato de buscar posibilidades para mis jugadores porque creo que se lo merecen”, concluyó.