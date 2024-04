¿Por qué se acabó el amor entre Marcel y Cartaginés? Esto es lo que se sabe hasta el momento

Por Daniel Jiménez | 2 de abril de 2024, 8:17 AM

Al pésimo momento deportivo del Cartaginés se le une un problema mayor: la relación entre Marcel Hernández y la dirigencia del club está totalmente rota, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Esto es lo que se sabe hasta el momento.

El atacante Marcel no fue tomado en cuenta por el técnico mexicano Mario García para el partido ante Grecia (2-0). El cubano no entró en convocatoria para el compromiso y esto despertó un mar de dudas, hasta que se confirmó que no estaba lesionado.

Tras la nueva derrota brumosa, el estratega García afirmó que Marcel no estaba con ninguna lesión y que en el partido frente a los griegos la presencia del delantero le pudo haber ayudado en el juego aéreo.

Quizás lo más relevante fueron las reacciones de Leonardo Vargas, presidente brumoso.

"Era una decisión del técnico no traerlo, nosotros como directivos y le dijimos que era decisión de él, él decidía por algunas situaciones que se han vivido. No hay que ir muy largo, ustedes pueden leer lo que ha dicho y ha expuesto información que hay que actuar diferente, pero él se comporta así. No queda más que aceptarlo, a él le quedan dos torneos más en el club", comentó Leonardo Vargas, presidente del club, a Teletica Deportes Radio.

Y agregó: “Ningún jugador es tan mediático como Marcel y tampoco se expresa, cuestiona cosas que creo que desde su posición no debería cuestionar si no trabajar y hacerle caso al entrenador. Si el entrenador toma la decisión de no traerlo y nos explica, uno lo respeta".

Sobre el tema de las declaraciones que ha brindado Hernández, Vargas afirmó que este tema "no es nuevo, ya ni las oigo, ya yo sé cómo él habla y como él ve las cosas que las ve muy diferente. No sé si el sábado jugará o no jugará. Nosotros le hemos cumplido el 100% y un poquito más de las cosas que nos hemos comprometido".

También, Vargas se refirió a una eventual salida de Marcel del equipo de la Vieja Metrópoli y cómo es su relación personal con el futbolista.

"Son cosas que se nos han presentado. Hemos tratado de resolver, pero no es solo Marcel, hay contratos con varios jugadores. Va a hablar Leonardo Vargas, con Leonardo Vargas la relación con Marcel se rompió hace mucho. La relación no es buena, pero él, está y tendrá que seguir y tendrá que ser responsable con su contrato y espero que se comporte profesionalmente”, concluyó.

A estas declaraciones le siguieron las de Ernaldo García, agente del futbolista, quien publicó este comentario en su cuenta de X.



“Vaya lujo el que se da la administración del Cartaginés con enviar a la grada al mejor futbolista ofensivo que ha llegado a Costa Rica en toda la historia. (Lo dicen la estadística, no yo) Hacer eso no cabe duda de que es empeorar la situación. ¡Vamo arriba Marcel!”, concluyó.