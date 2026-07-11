¡Ojo con Cartaginés! Brumosos siguen reforzándose

El Club Sport Cartaginés continúa reforzándose hasta los dientes para pelear por el campeonato.

Los brumosos anunciaron la contratación del mediocampista Gian Mauro Morera.

"Le damos la bienvenida Morera, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo", comunicaron los blanquiazules.

El equipo dirigirido por el guatemalteco Amarini Villatoro también suma las llegadas de los mexicanos Luis Alejandro Olivas, José de Jesús González y Joaquín Alonso Hernández, así como el panameño Manuel Morán, y el tico Andrey Mora.

El club tuvo las salidas de Johan Venegas, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga, Ricardo Márquez y Marcelo Hernández.