“No se trata de cuántos goles, lo fundamental es ganar”: Carevic previo al duelo ante Verdes FC

Cartaginés se juega la vida en Copa Centroamericana cuando reciba este miércoles al Verdes FC de Belice, en un duelo en el que está obligado a conseguir la victoria para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo regional.

El técnico brumoso, Andrés Carevic, reconoció que el equipo llega con desgaste tras una serie de viajes y partidos seguidos, pero enfatizó en que la prioridad es ganar con seriedad y respeto hacia el rival.

“Sabés que jugamos en Honduras, fue un viaje difícil, con retrasos de aerolínea, y además un partido duro contra Guadalupe. Priorizamos mucho la recuperación, pero lo importante es que vamos a jugar con toda la seriedad para ganar”, declaró.

Carevic aseguró que más allá de la necesidad de triunfo, no se obsesionan con la cantidad de goles. “No lo valoro de que hay que hacer cuantos goles, hay que respetar a un rival que ha jugado buenos partidos, aunque no le han salido los resultados. Lo fundamental es ganar, después veremos cómo queda el tema de los goles”, subrayó.

El estratega argentino indicó que ha estudiado a fondo al Verdes FC, rival que considera competitivo pese a sus derrotas. “Vi los tres partidos de ellos, incluso en Panamá fueron competitivos, tuvieron situaciones y el juego fue parejo. No creo que cambien mucho, así que nosotros debemos enfocarnos en nuestra estrategia y plan de juego”, explicó.

​En cuanto a la ofensiva brumosa, Carevic hizo un llamado a la calma y a la contundencia en la definición.

“Es un tema más de la capacidad de los jugadores para tomar mejores decisiones en la última parte. Sabemos lo que tienen y confiamos en que lo van a hacer. Necesitamos un poco más de paciencia y efectividad en las oportunidades”, afirmó.

El Cartaginés tendrá las bajas de Christopher Núñez y Carlos Barahona por acumulación de tarjetas amarillas, sin embargo, el técnico se mostró tranquilo ante las variantes. “Todos han trabajado bien, todos han jugado minutos en este torneo y saben lo que tienen que hacer en la posición que ocupen. Confiamos en que el que entre lo hará muy bien”, destacó.

Con la presión de su afición y el reto de sacar los tres puntos, el Cartaginés buscará ante el Verdes FC el triunfo que le permita seguir con vida en el certamen internacional.