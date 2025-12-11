EN VIVO
Deportivo Saprissa

No se pierda un solo detalle del encuentro entre Cartaginés y Saprissa

El juego de ida de las semifinal se desarrolla este jueves en el Fello Meza a partir de las 8 p. m.

Por Adrián Fallas 11 de diciembre de 2025, 17:29 PM

El choque entre el segundo y tercer puesto de la tabla general del Apertura 2025 enfrenta a Saprissa y Cartaginés.

El juego de ida se lleva a cabo este jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza, y todo parece indicar que será una serie cerrada.

Para no perderse un solo detalle de este cotejo, puede seguir la transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace:
https://www.teleticaradio.com/

