No se pierda un solo detalle del encuentro entre Cartaginés y Saprissa

El choque entre el segundo y tercer puesto de la tabla general del Apertura 2025 enfrenta a Saprissa y Cartaginés.

El juego de ida se lleva a cabo este jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza, y todo parece indicar que será una serie cerrada.

Para no perderse un solo detalle de este cotejo, puede seguir la transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace:

https://www.teleticaradio.com/