Multan a Cartaginés por actos de violencia en partido ante Herediano

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones tras la fecha del pasado fin de semana.

El Disciplinario multó al Club Sport Cartaginés por daños al bus de Herediano y también por haber vandalizado un vehículo de un árbitro.

El detalle de las sanciones:

Sancionar al club con una multa de ₡1,510,000.00 desglosado de la siguiente manera:

₡250,000.00 y un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local al ser la primera vez en la temporada que se lanzan objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como peligrosos, que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de jugo o zonas adyacentes.

₡630,000.00 al ser la primera vez en la temporada que hay actos de violencia contra personas o cosas.

₡630,000.00 al ser la segunda vez en la temporada que hay actos de violencia contra personas o cosas.

Sancionar al jugador Luis Alejandro Flores Cordero con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.



Sancionar al jugador Diego Armando Mesén Calvo con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.



Sancionar a Robert Vindas Alvarado, miembro de prensa del club, con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez en la temporada que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido.

AD San Carlos



Sancionar al jugador Yosel Piedra Guillén con un partido de suspensión y una multa de ₡150,000.00 al ser la segunda vez en la temporada que es expulsado por la acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo partido.



Deportivo Saprissa



Sancionar al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.



Sporting FC



Sancionar al jugador Giancarlo González Castro con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.



Sancionar al jugador Luis Mario Díaz Espinoza con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de tarjetas amarillas dentro de un mismo partido.



Alajuelense



Sancionar al equipo con una multa de ₡500,000.00 al ser la primera vez en la temporada que retrasa el inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.



Municipal Pérez Zeledón



Sancionar al club con una multa de ₡250,000.00 y un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local al ser la primera vez en la temporada que se lanzan objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como peligrosos, que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de juego o zonas adyacentes.



Sancionar al jugador Eduardo Pastrana Reyes con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250,000.00 al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave.



