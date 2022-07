Misterio entre Alajuelense y Cartaginés: ¿Qué pasará con Marcel Hernández?

Por Daniel Jiménez | 14 de julio de 2022, 9:14 AM

La relación entre Cartaginés y Alajuelense es álgida. Todo lo sucedido en la final entre ambos equipos parece que ahora se juega en el mercado de fichajes. El protagonista: Marcel Hernández. ¿Qué pasará con su futuro? A hoy es incierto.

Todo empezó con la declaración del futbolista en el programa Contra golpe de TD Más. "Es doloroso porque he escuchado, y me ha llegado a mis oídos, que en la Liga me quieren mantener estos seis meses sin jugar”.

La polémica no tardó minutos en desatarse, no es para menos... el jugador que dio de qué hablar en la gran final despertó pasiones a los blanquiazules y a los rojinegros.

El delantero se presentó al Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense la mañana de este miércoles.

Este jueves, justo cuando se sumó el segundo día de pretemporada, Teletica.com intentó conocer la versión oficial de la Liga.

Daniel Sanabria, jefe de prensa erizo, indicó que nadie se referirá al tema hasta que haya una conferencia de prensa oficial.

Los manudos no se han pronunciado a todos los movimientos que se han realizado en los últimos días. Este medio dio a conocer este jueves que el técnico uruguayo Fabián Coito llegará al país este sábado, por lo que en su presentación se le podrá preguntar a algún directivo sobre la situación de Marcel.

Por su parte, en Cartaginés afirman que el tema lo maneja el departamento legal del club. Incluso, plantean la opción de comprar la ficha de Hernández, aunque aún no han llegado a un acuerdo entre ambos equipos.

Jeison Solano, jefe de prensa brumoso, indicó que en el club nadie se referirá a la situación de Hernández.

Situación similar la del agente del jugador, Ernaldo García, quien afirmó que no hablará ni una palabra sobre el presente que vive Marcel Hernández.