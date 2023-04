Michael Barrantes tras la goleada ante Alajuelense: "No golpea, más bien motiva"

Para algunos de los líderes brumosos, la caída fue cuestión de una mala noche y algo que simplemente no puede volver a suceder.

“No golpea, más bien motiva, más bien da más coraje para que comiencen las semifinales pronto y enfrentarnos. No hay que volvernos locos en las semifinales, serán dos partidos, un nuevo torneo y tenemos motivación para cerrar, todo está parejo y tampoco se van a volver locos, pues lo que mostró el equipo no es normal”, mencionó Barrantes.

“Nosotros sabíamos que Alajuelense es un rival de peso, de cuidado y peligro y tal vez no venían de la mejor manera y venían por ese resultado. Ni ellos se imaginaron ganarnos de esa manera, ni ellos querían ganar de la mejor manera y nosotros nunca imaginamos perder así.

“Nos costó descifrar el juego de la Liga, no supimos marcar y nos costó replantearnos”, aseveró.

“Sabemos que nos podemos topar, nos hizo falta nuestra casa, no es excusa, pero sabemos que es distinto. Un partido así no te deja eliminado de nada. Da un poco de pena perder de esta forma, pero no te tiene que bajar el ánimo”, reconoció.