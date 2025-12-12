Deportivo Saprissa
Medio tiempo: Saprissa golpea con fuerza en el Fello Meza
Los morados se llevan al camerino una ventaja de 0-2.
El Saprissa en estas instancias se transforma
y le bastaron cuatro minutos para herir al Cartaginés en el propio Fello Meza, en los primeros 45 minutos
Primero fue un
autogol de Everardo Rubio al 38’ tras un remate de Mariano Torres.
Cuatro minutos después llegó la especialidad de la casa: la táctica fija, la combinación entre un cobro de
tiro de esquina de Mariano Torres y un cabezazo de Kendall Waston.
El cuadro brumoso se aproximó solo en una oportunidad con claridad, por medio del atacante
Marco Ureña
, que terminó en una buena tapada de
Esteban Alvarado.
Los morados tuvieron 45 minutos de muchísima pegada
y ahora tocará ver si Andrés Carevic puede hacer reaccionar a su equipo.