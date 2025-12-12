Medio tiempo: Saprissa golpea con fuerza en el Fello Meza

El Saprissa en estas instancias se transforma

y le bastaron cuatro minutos para herir al Cartaginés en el propio Fello Meza, en los primeros 45 minutos









Primero fue un

autogol de Everardo Rubio al 38’ tras un remate de Mariano Torres.









Cuatro minutos después llegó la especialidad de la casa: la táctica fija, la combinación entre un cobro de

tiro de esquina de Mariano Torres y un cabezazo de Kendall Waston.









El cuadro brumoso se aproximó solo en una oportunidad con claridad, por medio del atacante

Marco Ureña

, que terminó en una buena tapada de

Esteban Alvarado.







Los morados tuvieron 45 minutos de muchísima pegada

y ahora tocará ver si Andrés Carevic puede hacer reaccionar a su equipo.