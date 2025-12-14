Medio tiempo: Saprissa está a 45 minutos de una final ante la Liga

El Deportivo Saprissa y Cartaginés igualaron sin goles tras finalizar el primer tiempo en La Cueva, en la vuelta de las semifinales.

La serie continúa 2-1 a favor de los morados, que ya están a un tiempo de volver a disputar una nueva final contra la Liga.

Los morados no utilizaron a Mariano Torres para este compromiso porque “tuvo una molestia y el Cuerpo Técnico decidió que no estuviera en el juego de esta tarde”, según reportó el departamento de prensa.

Del juego, poco qué decir. Un par de intentos de los brumosos y de los morados solo en táctica fija encontraron algo de peligro en el arco de Kevin Briceño.

Ya para el segundo tiempo queda un todo o nada, donde se espera más fútbol típico de semifinales de un torneo.