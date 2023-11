Mauricio Wright sobre Saprissa: “No tenemos miedo, yo no tengo miedo”

“Vladimir es un gran amigo, lo respeto muchísimo, pero él sabe lo competitivo que soy, él me tuvo como compañero, sabe que yo por ganar hago lo que sea y vamos a intentar de todas formas. Saprissa, hizo un gran torneo, indudablemente, pero nosotros respetamos eso, pero no tenemos miedo, yo no tengo miedo”, señaló Mauricio Wright.