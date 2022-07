Mauricio Wright salió furioso con el arbitraje en nueva derrota de Cartaginés

Por Daniel Jiménez | 24 de julio de 2022, 13:25 PM

El asistente técnico de Cartaginés, Mauricio Wright, criticó con dureza el arbitraje de Cristian Rodríguez, en la derrota 1-3 ante Puntarenas FC en el Fello Meza.

En criterio de Wright, el silbatero perdió el control del partido, pues a los 25 minutos ya tenía tres expulsados (Dylan Flores, Daniel Quirós y Jeikel Venegas). Además, también envió a la grada al técnico Geiner Segura.

"No es la primera vez que a Cartaginés le pitan mal, a veces es vergonzoso lo que pasa en la cancha, nos dejan con dos hombres menos en los primeros 20 minutos. Se le fue el control del partido. No es echarle la culpa a ellos (los árbitros) de la pérdida porque nosotros fallamos goles, pero es propio de un equipo de fútbol", comentó Wright. Y agregó: "Siempre le han faltado el respeto a Cartaginés, pido equidad arbitral. Parece que solo Cartaginés juega hoy y solo nosotros nos equivocamos".

Wright argumentó que le consultó al cuarteto arbitral por qué no expulsó al portero Guido Jiménez en el penal a Marcel Hernández, pero asegura que le explicaron que las reglas "habían cambiado"

"En el penal me dijo el cuarto árbitro que hay un cambio de regla y que ya no se expulsa al portero, pero no nos las explican a nosotros. Hay que tener sentido común", aseguró.

Por último, el miembro del cuerpo técnico del campeón nacional indicó que esta es la última vez que hablará del tema arbitral en conferencias de prensa.

También destacó la manera en que cerró el partido su equipo, pues por poco logran descontar a un 2-3, pero Hernández falló el penal en los últimos minutos.

Más noticias del partido Cartaginés vs. Puntarenas:

