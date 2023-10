Mauricio Wright: “Hay cosas que no nos gustan para nada”

El técnico de Cartaginés, Mauricio Wright, brindó su análisis con autocritica, luego de la derrota 1-0 ante Santos en el Ebal Rodríguez.



Estas fueron las declaraciones más importantes del estratega brumoso:



Análisis: Uno puede decir muchas cosas, pero la cancha es la que habla. Vamos a intentar tener cabeza fría, pero hay cosas que no nos gustan para nada y que se han dado en algunos juegos, otras sí me han gustado. Siento que quedamos en deuda.



Actitud: Hay que trabajar, yo tengo muy poco tiempo acá, sigo en el análisis y estudio. El tener partidos tan seguidos no nos permite estar en cancha trabajando. Tenemos que jugar con todo eso.



Errores en defensa: Estamos ocupados, hay que ver el video para no cometer los errores que hemos hecho. El trabajo y la tarea está por delante. Tenemos que hablar con los jugadores y replantear.



Expulsiones: Eso lo hablamos, son partidos para tener once en cancha, hay que jugar con la inteligencia emocional. Uno sabe que a veces con 10 hombres se pueden hacer cosas importantes, pero es un llamado de atención en general.



Centros de Jordan Smith: Fue uno de los muchachos que más se esforzó dentro del campo. Tenemos que poner a los jugadores en cancha para ver lo que nos puede dar. Tuvo buena entrega. Tuvo un par de remates fuera del área, tal vez no fue su mejor noche, es eso, pero nos ayudará mucho.