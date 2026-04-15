Más polémica imposible: Vea aquí el análisis del VAR en partido Cartaginés-Herediano

La Comisión de Arbitraje reveló el audio y video de las acciones más polémicas del juego entre Cartaginés y Herediano (1-2) el pasado viernes en el Fello Meza.

Un posible penal para Herediano, otro para el Cartaginés y un gol anulado a los brumosos en el último suspiro del compromiso encendieron la controversia.

Aquí el detalle de cada acción y el audio y video del VAR:

Posible penal para Herediano

Minuto 59: "El balón impacta directamente en el defensor del Cartaginés, quien realiza un movimiento natural en la disputa del balón sin asumir un riesgo ni ampliando el volumen de su cuerpo, sus movimientos se encuentran justificados, los árbitros en campo observan la acción y deciden correctamente que el juego continúe".

Decisión correcta al no determinar pena máxima para Herediano.

Posible penal para Cartaginés

Minuto 86: "Se produce un contacto entre ambos jugadores el cual resulta accidental e inevitable, sin que ninguno juegue el balón, los árbitros determina que es un contacto accidental y permitan que el juego continúe. El VAR confirmó que no era penal".

Decisión correcta al no determinar pena máxima para Cartaginés.



Posible gol de Cartaginés

Minuto 90+7: "El Club Sport Cartaginés envía un balón al área del Herediano, este rueda a la línea de meta y posteriormente a que abandona completamente el terreno de juego, el jugador 3 logra realizar un centro que es recibido por su compañero que anota un gol; no obstante el árbitro asistente levanta su bandera indicando correctamente que el balón había salido en su totalidad. Decisión que es avalada por el árbitro. El VAR encuentra evidencia clara y contundente que confirma que el balón había abandonado completamente el terreno de juego. Del audio y video del VAR se desprende: 'El balón sale completamente'".

Decisión correcta al no determinar gol de Cartaginés.





