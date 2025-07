Marco Ureña sobre Cartaginés: "Es un lugar del cual me siento arropado"

El atacante de Cartaginés, Marco Ureña, asegura sentirse muy a gusto. El jugador ha sido parte vital del armado blanquiazul desde su llegada al equipo.

El futbolista llegó al Fello Meza a mediados de 2022 y siente que ha encontrado una buena oportunidad, por lo que decidió renovar.

“Aquí siento que encontré un hogar. Lo he construido en tres años, la verdad, porque no ha sido fácil estar en Cartaginés, pero siempre dije que aquí tenía un propósito de vida. Es un lugar en el cual me siento arropado, con la gente que me ha acogido de una manera que no puedo explicar. De verdad que he conectado con ellos, con la institución y, sobre todo, con los jóvenes del club. Así que creo que es una manera de decirles gracias a toda esa afición: renovar, ser parte de ellos y representar a todos los cartagos un año más”, explicó el goleador.