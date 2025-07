Marco Ureña: “Hay bastante ilusión por mantenerse en Cartaginés”

Cartaginés corre para tener lista la renovación de una de sus piezas claves de la temporada anterior, Marco Ureña.

El futbolista sufrió una lesión al final de la campaña anterior y por eso estuvo obligado a recuperarse y hasta que esto no ocurriera no se podía dar la renovación con los brumosos.

Esa situación retrasó un poco el proceso, aunque el delantero está confiado en seguir vistiendo los colores blanquiazules la próxima temporada, aunque se mostró un poco sorprendido por el retraso.

“Yo me enamoré de este club entonces estamos ambas partes estamos en la misma sintonía para lograr la renovación, dos semanas estuve entrenando solo para recuperar y ahora dos semanas con el grupo, entonces ahora es ponernos de acuerdo, así que esperando que se puedan alinear todos los planetas para que podamos permanecer acá”, mencionó el experimentado delantero de 35 años a Teletica Radio.

Ureña aseguró estar listo físicamente e incluso ya suma varios días trabajando con el resto del grupo y el profesor Andrés Carevic.

“Andrés, que cree en mis condiciones, así que en la parte deportiva demostré mucho, estoy para competir a un buen nivel y es negociar con los jefes, estamos en esa línea de negociación. Hay bastante ilusión de poder mantenerse en la institución.

“Yo estoy listo, estuve 15 días en readaptación física y tengo 15 días para estar en el grupo, tuve un amistoso el viernes pasado y así que no he tenido días de vacaciones, pero no he parado, así que eso me da seguridad de que vaya a competir a un buen nivel independientemente de dónde esté”, concluyó.

​Se espera que la situación contractual del futbolista con el Cartaginés se resuelva en las próximas horas.