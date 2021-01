Marcel se despide: 'Cartaginés vivirá siempre en mi corazón'

Es un hecho, Marcel Hernández se marcha del Cartaginés.

El futbolista que llegara en 2018 al club brumoso y rápidamente se ganara el cariño de la afición por medio de goles, no seguirá más vinculado al club.

Primero fue el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas quien mediante una carta confirmó la salida del futbolista y aseguraba que se dieron todos los esfuerzos para que el cubano siguiera vinculado a las filas brumosas.

Minutos más tarde fue el propio Marcel quien confirmaba su salida con un video muy emotivo de agradecimiento a la afición y un enorme mensaje.

“En este momento, me incorporo a otro club y lo haré con mucho cariño y profesionalismo como siempre lo he hecho, por ahora me gustaría recibir empatía, también soy un hombre con sueños, como muchos de ustedes y que todos los días trabaja arduamente para alcanzar metas.

“Agradezco, a la familia Vargas y su señor padre Leonardo Vargas, por tanto cariño, tanta confianza y tanto respeto a lo de estos dos años.

“Sé, que será imposible olvidar al Club Sport Cartaginés y a su monumental afición, me hicieron parte de su familia y lo llevaré en el corazón por siempre.

“Los amo brumosos, NO es un adiós, si no un hasta pronto.

“¡Cartago vive y vivirá por siempre en mi corazón!”, escribió el futbolista de 31 años.

Todo hace indicar que el futbolista se marchará a un club costarricense, aunque en una de sus historias publicadas en Instagram, el propio futbolista colgó un video de un avión despegando que incrementa todavía más las dudas sobre su futuro.

El futbolista no puede salir del país y su pasaporte está en manos de las autoridades judiciales debido a que cuenta con medidas cautelares por cuatro presuntos delitos de violación en contra de una menor de edad.

Sin embargo, el futbolista ha sido sobreseido en dos ocasiones de estos cargos lo que lo acerca más a la posibilidad de volver a poder salir del país.

Goleador nato.

Lo cierto es que, con la salida del cubano, el Cartaginés pierde a su mejor futbolista en las últimas temporadas.

Desde su llegada al club brumoso, el cubano ha disputado 94 partidos, 89 de ellos como titular, disputó 7.979 minutos y marcó 61 anotaciones, así como recibió 15 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.

Sus principales victimas vestido de blanquiazul fueron el Saprissa con 10 tantos en 10 juegos disputados ante los morados, así como el Municipal Grecia al que le marcó ocho anotaciones en la misma cantidad de partidos.

Además, el cubano se convirtió en el certamen anterior en el máximo goleador de la Primera División con 13 goles.

De momento, pese a estar confirmada la salida del futbolista, se desconoce cuál será su nuevo club, aunque la salida de Jonathan Moya de Alajuelense hace que se especule con una eventual llegada al Morera Soto, pero ni rojinegros ni brumosos han dado pista sobre esto.