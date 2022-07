Marcel: “Nunca he visto que a Messi le hayan cuestionado eso, ni a Cristiano o a Mbappé"

Por Adrián García | 1 de julio de 2022, 15:20 PM

El delantero del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández, se sacudió ante las críticas recibidas por parte de la afición manuda, tras la celebración en el Morera Soto en la que mostró su camisa hacia la gradería.

Hernández afirmó, este viernes, que nunca faltó el respeto a nadie y que su único gesto hacia el público fue “dos partidos”, refiriéndose a los dos encuentros que disputarán en la gran final.

“Desde que yo inicié el partido me estaban ofendiendo. Sin embargo, yo tengo la ecuanimidad, humildad y respeto de solo enseñarles la camisa sin decirles nada. Estuve en esa institución y la defendí a muerte”, manifestó.

“Nunca he visto que a Messi le hayan cuestionado eso, ni a Cristiano o a Mbappé. Todo jugador que lo ha hecho, nunca he visto que lo hayan cuestionado”, añadió el ariete.

Hernández, quien actualmente es ficha de la Liga Deportiva Alajuelense, sentenció que no le guarda ningún resentimiento a la institución rojinegra.

“Nunca me verán faltándole el respeto a nadie porque no es mi filosofía y educación. Yo no tengo espina con nadie ni con la Liga, quítense eso de la cabeza. Yo converso con Agustín que fue la persona que me dijo ‘no puedes seguir’; entonces yo no guardo rencor a nadie, soy una persona de paz”, manifestó el atacante.

Ahora, la gran final se disputará el próximo domingo a las 5 p.m. en el Fello Meza y el encuentro de vuelta será el miércoles a las 8 p.m. en el Morera Soto.