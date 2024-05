Marcel Hernández y las picantes frases sobre su futuro

El delantero de Cartaginés, Marcel Hernández, dio una extensa entrevista previo al partido entre Cartaginés y Puntarenas.



El cubano habló sobre su futuro y dejó muchas frases picantes. A continuación, los extractos más llamativos.

¿Se queda en Cartaginés?

Amo mucho la institución, pero hoy cambian muchas cosas, pero no cambia mi amor. Hemos vivido muchas alegrías juntos, pero tengo que tomar una decisión por el bien emocional y mental. La tomaré con calma. Sí hay clubes interesados.

¿Qué tipo de contrato busca?

No creo que me sumerja en un contrato largo, sigo manteniendo mi idea de no llegar tan lejos en el fútbol. He sacrificado por 10 años a mi familia, quiero que mi familia pueda disfrutar de mi persona.

¿Se imaginó este punto en su carrera?

Si a mí me preguntan ¿cuándo piensas de salir de Cartago?, yo te diría que nunca, por algo firmé un contrato largo. Siempre fue pensando en retirarme acá. Nunca estuvo en mi mente salir de la institución, más bien retirarme en el Fello Meza y seguir sumando alegrías y récords.

¿Su relación con Leonardo Vargas el presidente brumoso?

Fue él que salió diciendo que no quería que yo estuviera acá, me imagino que nos sentaremos a ver cuál es la mejor situación. Donde no te quieren. no tienes cabida.

¿Y con el hijo, Leo Vargas?

Con él siempre he tenido buena relación. Dentro de mi tristeza le pregunto por qué me está pasando esto a mí y él me responde ‘no lo sé’.

¿Qué busca a la hora de pensar cambiar de equipo?

Quisiera que sean personas responsables y serias, que confíen en el contrato de uno. Yo no sé esconder las palabras, soy directo, que sean hipócritas. Probablemente, seguiré pecando en este país por ser frontal.