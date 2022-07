Marcel Hernández se prepara para un turbio recibimiento en el Morera Soto

Por Daniel Jiménez | 5 de julio de 2022, 13:32 PM

El delantero de Cartaginés Marcel Hernández se prepara para un complicado recibimiento en el estadio Morera Soto, este miércoles a las 8 p. m.



Además, Hernández aseguró que en su corazón no tiene ningún rencor luego de un semestre bastante complicado.



“Mi motivación está, el deseo de jugar esta, la ilusión, cada vez que se entra al estadio no he recibido las mejores críticas, esta vez no va a hacer la excepción, pero se trata de lo que necesita la institución, Marcel queda a un segundo o tercer plano”, comentó el ariete.



Además, el cubano calificó que “ha sido sumamente difícil” la parte mental.

Lea también Deportes Geiner Segura lo dice en serio: “La Liga es sumamente favorito” Estratega brumoso afirmó que su equipo hará lo “humanamente posible” para lograr el título este miércoles en el Morera Soto.

“Ha sido sumamente difícil. La parte mental es importante. He recibido un fuerte apoyo. Mi novia me ha apoyado, mis amigos, eso ha hecho un conjunto de cosas que me ha fortalecido la parte mental, por lo demás es pensar en el fútbol”, añadió.

Sobre si tiene algún resentimiento con la Liga, club duelo de su ficha, respondió: “Yo no tengo ningún sentimiento diferente por la Liga, yo estoy muy agradecido si acá usted quiere hacer ver que tiene algo. Es más lo que ustedes tratan de vender, yo no tengo ningún rencor hacia nadie”.



Por otra parte, sobre su rol en los últimos tres partidos, el isleño afirmó que va más allá de anotar goles.



“Las finales se juegan diferente. El equipo va a necesitar otro rol mío en la cancha. Es complicado, en las finales no quedan opciones de gol, uno tiene que prepararse mentalmente para la que quede. El rol mío no va tanto por el gol sino por abrirle espacios a mis compañeros”, explicó.



Marcel Hernández es el goleador del torneo con 16 goles y espera poder celebrar de nuevo en el Morera Soto, tal y como lo hizo el pasado jueves.



Lea también Liga Deportiva Alajuelense Albert Rudé: "Nosotros vamos a hablar mañana en el campo" El técnico de Alajuelense aseguró que el camerino está comprometido en sacar la final e incluso pidieron concentrarse dos días antes.