Marcel Hernández se perderá los juegos ante Saprissa y Herediano

El Cartaginés no podrá contar con el delantero cubano Marcel Hernández por los próximos dos partidos, luego de ser expulsado frente a Puntarenas FC en el Fello Meza.

-Sancionar al jugador José Mora Campos con un partido de suspensión y una multa de 75.000°° colones, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.

– Al club una multa de 100.000°° colones, de conformidad con el artículo 55.2 inciso c) del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por permitir el ingreso de objetos no permitidos (bombas de humo).

-Al club una multa de 100.000°° colones, de conformidad con el artículo 55.1 inciso b) del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por permitir el ingreso de objetos no permitidos (astas).



AD Guanacasteca: